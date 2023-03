Lite per una ragazza contesa: ragazzino di 16 anni accoltella un 19enne

I fendenti per la ragazzina contesa. Un ragazzo di 16 anni, un giovane italiano, è stato indagato a piede libero con l'accusa di lesioni personali dopo aver accoltellato un 19enne peruviano mercoledì pomeriggio in strada a Milano.

La violenza è esplosa verso le 15.30 in via Montanari, in zona Bovisa. Lì i due avrebbero cominciato a discutere, fino a quando il più giovane avrebbe estratto un coltello con una lama di 15 centimetri e avrebbe colpito il rivale in amore.

Il ferito, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Il 16enne è invece stato fermato poco lontano dalla polizia. Lui stesso agli agenti ha confessato di aver aggredito il 19enne dopo una lite per una ragazza, per motivi di gelosia. Il minorenne è stato denunciato a piede libero.