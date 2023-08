Non vuole pagare la droga: 16enne accoltella un pusher

Si era dato appuntamento con un pusher, ma non voleva pagargli la droga e quindi gliel'ha presa a forza, sferrandogli una coltellata al basso ventre con un grosso coltello da cucina, che si era portato da casa. È successo domenica pomeriggio alle quattro meno dieci in via della Gatta a Marcignago, un piccolo paese in provincia di Pavia, a nord del capoluogo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, mentre il responsabile dell'accoltellamento è un 16enne, già noto alle forze dell'ordine, rintracciato rapidamente dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Pavia.

I due si erano dati appuntamento in una stradina di Marcignago, il paese in cui entrambi vivono. Il 21enne avrebbe dovuto cedere dell'hashish al 16enne che, però, non aveva intenzione di pagare la droga. Ne è scaturita una lite. A un certo punto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 16enne ha afferrato la droga strappandola dalle mani del pusher, e gli ha sferrato una coltellata al basso ventre, che ha provocato una lacerazione all'addome abbastanza profonda.

Operato in ospedale

Il 21enne si è accasciato al suolo ed è stato soccorso da un amico e dalla fidanzata, una 18enne di Siziano: i due hanno chiamato il 112 e, sul posto, sono arrivate un'automedica e un'ambulanza da Pavia. Il ragazzo è stato portato al San Matteo e sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri ci hanno messo poco a ricostruire tutta la vicenda e a rintracciare il 16enne, che si era rifugiato in casa. Lo hanno fermato e portato al carcere Beccaria di Milano in attesa dell'avvio dell'iter giudiziario. In casa è stato trovato e sequestrato un grosso coltello da cucina, di oltre 30 centimetri, forse l'arma del delitto. E intanto la vittima e la sua fidanzata sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.