Folle lite in casa a Milano: trans accoltella il compagno

Prima la lite, poi le coltellate e - infine - le manette. Una transessuale di 33 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato il compagno all'intento della loro abitazione al civico 117 di viale Monza a Milano nella serata di lunedì 6 dicembre.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della Questura, intervenuti sul posto per gli accertamenti. Tutto è accaduto intorno alle 19:40, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I due, secondo quanto finora ricostruito, stavano litigando animatamente e al culmine dell'alterco la 33enne, cittadina brasiliana, avrebbe impugnato un coltello da cucina e ferito al torace il compagno 42enne (cittadino italiano).

Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda ma poi il codice di gravità è stato derubricato a giallo. Secondo quanto trapelato la prognosi sarebbe di 30 giorni.

La 32enne è stata bloccata dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Villa San Giovanni e portata in Questura per ulteriori accertamenti. Attualmente si trova piantonata all'ospedale San Paolo a causa di alcuni problemi di salute.