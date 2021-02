Milano, propone a una senzatetto di fare sesso con lui, poi accoltella chi la difende: arrestato

Dopo aver proposto a una clochard di fare sesso con lui ha accoltellato un uomo voleva difenderla e poi ha cercato di allontanarsi a piedi. Inutilmente perché in quel momento passava da lì una volante della polizia stradale, che lo ha raggiunto e fermato. L'episodio è avvenuto sabato sera a Milano, tra piazzale Maciachini e via Carlo Farini. La notizia della convalida dell'arresto è stata diffusa nel pomeriggio di venerdì dalla questura di Milano.

In manette è finito A. C. un senza fissa dimora romeno di 41 anni. Adesso a San Vittore con l'accusa di lesioni gravi. Tutto è accaduto intorno alle 21.30. Gli agenti della Stradale in transito sono stati richiamati, con fare convulso, da un gruppo di senzatetto di nazionalità romena. Tra le auto parcheggiate c'era un uomo, un loro connazionale, a terra con una ferita d'arma da taglio alla gamba. C'era molto sangue a terra.

L'autore dell'aggressione, che nel frattempo aveva tentato frettolosamente di dileguarsi, è stato immediatamente individuato e inseguito a piedi dal capo pattuglia, mentre l'autista, dopo aver richiesto via radio l'intervento di un'autoambulanza, ha invertito la marcia per raggiungere e aiutare il collega. Nell'inseguimento, tra l'altro, il fuggitivo ha tentato anche di disfarsi dell'arma del delitto. Alla fine l'uomo è stato raggiunto e l'arma recuperata.

Le investigazioni che ne sono seguite, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, e che hanno vista coinvolta anche la Squadra di polizia giudiziaria della Stradale, attraverso l'ascolto dei testimoni e l'acquisizione dei video delle telecamera di sorveglianza presenti sul posto, hanno constatato che l'arrestato si era avvicinato ad un gruppo di mendicanti che usano radunarsi per la notte in piazzale Maciachini, aveva proposto a una donna appartenente al gruppo di avere con lui un rapporto sessuale e quest'ultima si era rifiutata.

A quel punto, gli altri si erano posti a difesa della donna ma A.C., che era in evidente stato di ubriachezza, aveva iniziato a minacciarli con il coltello. I malcapitati spaventati dall'arma si erano dati tutti alla fuga ma l'uomo era riuscito a raggiungere uno di loro, il più anziano e con problemi motori, e dopo averlo colpito con un fendente alla parte posteriore della coscia destra, gli aveva sottratto anche i soldi che aveva raccolto chiedendo l'elemosina durante la giornata.

Il ferito è stato poi portato d'urgenza al Policlinico di Milano e sottoposto a un intervento di chirurgia, i cui esiti e postumi sono ancora in valutazione, ma che, dalle prime notizie ricevute, potrebbe avergli causato danni permanenti alla gamba colpita.