Rissa tra bande sui Navigli: accoltellati tre ragazzi, uno è grave

Prima la lite, poi la scazzottata e le coltellate. Infine la corsa in ospedale a sirene spiegate. Tre ragazzi albanesi sono stati accoltellati da una banda di nordafricani in viale Gorizia a Milano (zona Navigli) nella notte tra sabato e domenica 4 giugno. Uno di loro, un 18enne, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alla 1, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei detective di via Moscova. Stando a quanto trapelato sembra che i tre ragazzi albanesi, due 18enni e un 17enne, siano stati accoltellati durante una rissa con una banda di nordafricani.

Il più grave, un ragazzo di 18 anni, è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza al Niguarda a causa di una coltellata in pieno petto. Le sue condizioni sono delicate, ma non sembra essere in pericolo di vita. Gli altri due giovani sono stati anch'essi portati in ospedale, ma in condizioni meno gravi (codice giallo). Il 18enne è stato accompagnato all'Humanitas di Rozzano per una ferita coltellata all'ascella, mentre il 17enne è stato trasportato al San Carlo a causa di una ferita alla spalla.

Per il momento gli aggressori sono riusciti ad scappare e a far perdere le loro tracce (quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto si erano già allontanati). I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona alla ricerca di qualche elemento utile per identificarli.