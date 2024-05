Ventenne accoltellato per strada nella notte: è grave

Notte di sangue nel Milanese. Un uomo è stato accoltellato. È accaduto a Cusano Milanino, in via Alessandro Manzoni. La vittima, 20 anni, è stata trasportata in condizioni delicate all'ospedale Niguarda di Milano.

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza di mercoledì 8 maggio. Gli operatori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno ricevuto la segnalazione per un accoltellamento in strada, ai danni di un giovane. Sul posto hanno inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso, vista la gravità della situazione.

Secondo quanto riferito dai sanitari, l'uomo sarebbe stato colpito con un fendente al torace. Una ferita profonda per cui è stato portato con urgenza al pronto soccorso più vicino, quello del Niguarda che dista una decina di minuti. Sul luogo dell'accoltellamento sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni che dovranno fare chiarezza su quanto accaduto.