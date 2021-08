"Mi hai rubato i soldi" e lo accoltella al parco giochi: fermato il coinquilino

È successo nella mattinata di mercoledì 11 agosto in Piazza Insubria a Milano, arrestato un 26enne con l'accusa di tentato omicidio

Macchie di sangue in strada, sulle scale del palazzo e nell'appartamento in cui si era chiuso dopo il tentato omicidio. È stato arrestato l'uomo che avrebbe aggredito e accoltellato un egiziano di 41 anni Piazzale Insubria a Milano nella mattinata di mercoledì 11 agosto; si tratta di un 26enne egiziano, coinquilino della vittima.

L'aggressione, secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli, sarebbe arrivata al culmine di una violenta lite nata per ragioni economiche; secondo quanto ricostruito dalla questura il 26enne avrebbe accusato il 41enne di avergli rubato dei soldi (l'importo non è noto).

L'aggressione e le indagini lampo

Tutto è accaduto poco prima delle 8:30 vicino al parco giochi di Piazza Insubria (zona Calvairate); secondo quanto ricostruito dai detective della questura il 26enne, brandendo un coltello da cucina senza manico, si sarebbe scagliato contro il 41enne sferrandogli alcuni fendenti all'altezza della gola e sarebbe poi scappato liberandosi dell'arma.

Il 41enne, soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico: le sue condizioni sono delicate, ma nonostante la ferita non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le volanti delle questura e gli specialisti della scientifica che hanno isolato la zona dell'aggressione ed effettuato i rilievi.

I detective sono arrivati al 26enne grazie a un testimone che ha segnalato la direzione verso cui era scappato l'aggressore. I poliziotti lo hanno trovato asserragliato dentro l'appartamento che condivideva con il 41enne; in una valigia sono stati trovati gli abiti insanguinati mentre l'arma è stata recuperata all'interno del parco giochi durante il sopralluogo. Per il giovane sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio.