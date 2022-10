Zuffa davanti alla stazione di Porta Genova: accoltellato un ragazzo

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato davanti alla stazione di Porta Genova a Milano (zona Navigli) nella notte tra giovedì e venerdì 21 ottobre.

Tutto è accaduto poco dopo le 3.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti della questura. Il 20enne avrebbe riportato alcune ferite al viso e alle mani, ferite che potrebbero anche essere frutto di una bottigliata.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.