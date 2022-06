Accoltellato in strada alle porte di Milano, 47enne finisce in ospedale

Un uomo di 47 anni è stato accoltellato a Sedriano (hinterland est di Milano) nella serata di mercoledì 8 giugno. L'aggressione, su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, si è consumata in via Leopoldo Fagnani poco prima delle 21:45.

Inizialmente le condizioni del 47enne erano apparse disperate, tanto che la centrale operativa dell'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari della Croce bianca di Sedriano e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, sul caso stanno indagando gli investigatori dell'Arma, intervenuti sul posto per i rilievi.

20enne preso a bottigliate in piazza

Sempre nella serata di mercoledì, poco prima delle 22, un ragazzo di 20 anni è stato preso a bottigliate in piazza Gobetti a Milano (zona Lambrate). Il giovane, nel dettaglio, sembra sia rimasto ferito a una spalla; soccorso dai volontari della Misericordia di Segrate, è stato accompagnato in codice giallo al San Raffaele. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Zuffa in centro a Rho: feriti due ragazzi

Alle 2:35 di giovedì 9 giugno, infine, due ragazzi di 17 e 20 anni sono rimasti feriti durante una zuffa avvenuta in via don Luigi Beettinetti, pieno centro di Rho. Inizialmente le loro condizioni sembravano gravi (sul posto erano intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso), ma anche in questo caso non è successo nulla di grave: il 17enne è stato accompagnato al pronto soccorso di Legnano in codice giallo; il 20enne, sempre in codice giallo, all'ospedale di Rho. Anche in questo caso gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.