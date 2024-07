Accoltellato in strada a Milano, ragazzo finisce in ospedale

Prima la lite, poi i fendenti. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato in via Giovanni Ventura a Milano (zona Lambrate) nella mattinata di lunedì 8 luglio. Fortunatamente il giovane non ha riportato profonde ferite e non è in pericolo di vita; sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è successo poco prima delle 12, come riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’aggressione, più nel dettaglio, sarebbe avvenuta al culmine di una furibonda lite, come riferito dalla questura. Il 26enne sarebbe stato raggiunto alla schiena e al torso da alcuni fendenti sferrati con un’arma simile a una lametta.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, fortunatamente non è successo nulla di grave: è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al Niguarda.

Dopo aver sferrato i fendenti l’aggressore si è dileguato senza lasciare tracce. Dalla questura hanno fatto sapere che sono in corso accertamenti.