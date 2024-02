Accoltellato in centro a Milano: ragazzino di 15 anni in ospedale

Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato in via Luigi Canonica a Milano nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. Il giovane è stato raggiunto da un fendente sotto l’ascella destra, è stato trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, all’ospedale Niguarda.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30 a pochi passi da Chinatown, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le condizioni del giovane in un primo momento erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave, il 15enne è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Sul caso indaga la polizia, intervenuta sul posto per i rilievi. Il presunto aggressore sarebbe stato identificato dalla polizia.