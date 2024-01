Accoltellata all'autogrill a Santo Stefano, fermato l'ex marito

Svolta sul caso dell'aggressione dell'insegnante di 58 anni di Segrate (Milano) accoltellata all'autogrill di Bisenzio Est a Santo Stefano. Nella giornata di mercoledì 10 gennaio la procura di Firenze ha emesso un decreto di fermo a carico dell'ex marito, uomo che già si era macchiato di maltrattamenti nei suoi confronti.

Tutto è successo mentre la vittima tornava a casa con le figlie (29 e 31 anni) dopo aver trascorso il Natale con alcuni parenti a Cerveteri (Roma). Arrivate all'area di sosta, le ragazze sono scese per entrare nell'autogrill mentre l'insegnante è rimasta in auto. Proprio mentre era nell'abitacolo, è stata pugnalata a una gamba da un uomo incappucciato che è scappato facendo perdere le proprie tracce. La donna, sotto shock, è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in codice giallo all'ospedale di Carreggi (Firenze), non in pericolo di vita.

Inizialmente i sospetti degli investigatori della squadra mobile di Firenze e degli inquirenti si erano concentrati sull'ex marito, anche alla luce del fatto che nel suo passato ci sarebbero dei precedenti per lesioni personali in ambito familiare. Nel pomeriggio del 27 dicembre il Tg1 lo aveva contattato chiedendo se fosse stato cercato dagli investigatori. Quest'ultimo aveva chiarito "Sono sempre stato a casa".

Sembra che l'aggressore avesse inizialmente mirato al petto, ma la signora sarebbe riuscita a schivare il colpo e a divincolarsi, per poi scendere dall'auto e chiedere aiuto. Ascoltata dai detective, la donna ha ricordato di un vecchio episodio - qualche mese fa le erano state tagliate le quattro ruote della macchina -, ma comunque non aveva saputo riconoscere l'uomo che l'ha colpita.