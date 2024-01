Prof accoltellata all'autogrill a Santo Stefano: fermato il marito

Tentato omicidio e calunnia reale. Sono le accuse a cui deve rispondere l'ex marito dell'insegnante 58enne di Segrate accoltellata all'autogrill di Bisenzio Est a Santo Stefano. L'uomo, come riferito da FirenzeToday, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia fiorentina in Friuli, dove risiede, nella giornata di mercoledì 10 gennaio.

"Si tratta di una vicenda grave e allarmante", ha detto il procuratore capo Filippo Spiezia, durante una conferenza stampa convocata per illustrare come si è arrivati all'arresto. Secondo gli investigatori della squadra mobile della Questura fiorentina C.B. avrebbe escogitato un piano studiato fin nei minimi dettagli: aveva noleggiato un'auto (una Fiat Tipo grigia) in Slovenia, con una targa italiana rubata, usata per seguire la ex durante le vacanze di Natale a Ladispoli. Poi il pedinamento in autostrada culminato nell'aggressione e il tentato omicidio nella stazione di servizio.

L'aggressione

Tutto è successo mentre la vittima tornava a casa con le figlie (29 e 31 anni) dopo aver trascorso il Natale con alcuni parenti a Cerveteri (Roma). Arrivate all'area di sosta, le ragazze sono scese per entrare nell'autogrill mentre l'insegnante è rimasta in auto. Proprio mentre era nell'abitacolo, è stata pugnalata a una gamba da un uomo incappucciato che è scappato facendo perdere le proprie tracce. La donna, sotto shock, è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in codice giallo all'ospedale di Carreggi (Firenze), non in pericolo di vita.

Inizialmente i sospetti degli investigatori della squadra mobile di Firenze e degli inquirenti si erano concentrati sull'ex marito. Nel pomeriggio del 27 dicembre il Tg1 lo aveva contattato chiedendo se fosse stato cercato dagli investigatori. Quest'ultimo aveva chiarito "Sono sempre stato a casa". Non solo, aveva negato qualsiasi coinvolgimento e si era presentato spontaneamente dai carabinieri a Udine.

Le indagini

Le indagini, ha spiegato il procuratore Spiezia, hanno permesso di accertare l'accurata preparazione del delitto da parte dell'indagato, che "dopo aver noleggiato in Slovenia una Fiat Tipo di colore grigio, avente la targa del medesimo paese, aveva applicato sulla stessa una targa italiana, riconducibile ad un'altra vettura dello stesso modello e colore, intestata a G.B., soggetto ignaro di quanto sarebbe accaduto, e domiciliato in Piemonte".

La stessa Tipo nei giorni immediatamente prima di Natale avrebbe lasciato Pulfero (Udine) e sarebbe stata rilevata in centro Italia. Non solo, in alcune occasioni sarebbe stata ripresa tra i comuni di Ladispoli e Cerveteri.

Dopo l’aggressione la vettura è stata poi rintracciata dai video all’uscita del casello di Calenzano. Qui C.B. avrebbe sostituito di nuovo le targhe e sarebbe tornato a casa percorrendo strade secondarie. Le indagini, coordinate dalla procura che si è avvalsa anche del supporto di Eurojust e delle autorità slovene, hanno portato ad avanzare le accuse nei confronti di C.B.