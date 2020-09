Milano, aggredì e accoltellò una donna in pieno centro a Milano: assolto dal tribunale

È stato assolto il 31enne bengalese che, il 12 agosto 2019 aggredì e ferì una donna di 64 anni in Largo la Foppa a Milano. Lo ha deciso il tribunale nella giornata di lunedì 14 settembre. Il motivo? L'uomo sarebbe stato incapace di intendere e volere al momento dei fatti. Il gup Manuela Cannavale, inoltre, non ha applicato la misura di sicurezza di due anni in una Rems come aveva chiesto la Procura. L'imputato è tornato libero e nelle prossime ore verrà espulso perché irregolare.

La perizia firmata dallo psichiatra Mario Mantero aveva anche stabilito la pericolosità sociale del 31enne e per questo il pm aveva chiesto che l’uomo rimanesse ancora per due anni in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Il tribunale non ha accolto la richiesta. Le motivazioni verranno depositate tra 90 giorni.

L'aggressione in pieno centro a Milano

Tutto era accaduto intorno a mezzogiorno di lunedì 19 agosto 2019. La 64enne era appena uscita da un negozio della zona e, senza un apparente motivo, era stata aggredita e strattonata dal 31enne del Bangladesh (regolare e senza precedenti penali). L'uomo, in un attimo, aveva preso una bottiglia e l'aveva spaccata a a terra. Infine l'aveva usata per "pugnalare" la donna su varie parti del corpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 31enne, che era uscito in mattinata dalla questura dopo una verifica sui controlli, era stato fermato dai passanti e poi prelevato dagli agenti e accompagnato in questura.