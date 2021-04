Lite per gelosia tra due donne in strada finisce a coltellate

Una lite in piena regola, una scenata di gelosia tra donne, è finita con entrambe al pronto soccorso. Dalle parole, infatti, si è presto passati alla coltellata. E' successo lungo un viale di Crema nel pomeriggio di martedì 13 aprile, intorno alle tre. Le protagoniste sono due italiane.

L'aggressora, una donna di trentacinque anni, ha visto il suo compagno passeggiare con una quarantanovenne. Ha acceso la lite e a un certo punto ha estratto un coltello colpendo la "rivale" alla coscia, poi (da quello che si è capito) si è ferita nella concitazione mentre l'uomo, frapponendosi, cercava di separarle.

Un automobilista ha chiamato il 112 per fare arrivare i soccorsi. Sul posto anche le forze dell'ordine che ora stanno ricostruendo i dettagli dell'accaduto e hanno sentito le parti in causa. Entrambe le donne sono finite in ospedale, più grave (ma non in pericolo) quella che ha ricevuto la coltellata alla coscia.