Pugni, calci e coltellate: notte da incubo per due ragazzi in Città Studi

Notte violenta, quella tra sabato e domenica, davanti al Politecnico di Milano in Città Studi: due giovani sono stati soccorsi dal 118 dopo un'aggressione alle 2. In particolare, uno di loro, 21 anni, è stato preso a calci e pugni e accoltellato più volte, al fianco e a una gamba.

A riferire tutto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che in piazza Leonardo Da Vinci è intervenuta con tre ambulanze in codice rosso. Sul posto, spiegano dalla centrale operativa, c'erano solo i due ragazzi. Il più giovane, il 21enne appunto, è stato soccorso in codice giallo e trasferito all'ospedale San Carlo. Non è in pericolo di vita nonostante le due coltellate.

L'altro ferito, un 22enne, ha raccontato di essere stato picchiato con calci e pugni ma non con le lame. Per lui le sirene si sono accese in codice verde, direzione Policlinico. L'indagine sull'accaduto è affidata ai carabinieri di Milano, che dovranno sentire i due ragazzi feriti, entrambi italiani, per ricostruire come sia nato l'assalto.