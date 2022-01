I due ragazzi accoltellati fuori da un bar dal "branco"

Sabato sera due giovani egiziani sono stati accoltellati fuori da un bar in viale Monte Ceneri, all'altezza di viale Certosa a Milano.

Sull'episodio, avvenuto intorno alle 23, indaga la polizia. Secondo la ricostruzione della questura - che ha sentito i feriti - i due, entrambi di 20 anni, sono stati colpiti da un "branco" di una decina di persone. Tutte descritte come nordafricane, dalle due vittime.

Gli egiziani sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, con ferite all'addome e al petto. Uno è stato portato al Niguarda e l'altro al San Raffaele: nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sul caso indagano gli agenti della questura che poco prima erano intervenuti per una sparatoria nella zona della case popolari a San Siro, dov'è rimasto ferito un ragazzo di 26 anni.