L'aggressore che ha accoltellato sei persone in zona stazione centrale resta in carcere

Resta in custodia cautelare il 23enne marocchino Rhasi Abrahman, arrestato due sere fa dalla polizia dopo avere ferito con un coltellino sei passanti in zona Stazione Centrale a Milano durante una serie di rapine violente. Lo ha deciso mercoledì il gip Lidia Castellucci, accogliendo la richiesta del pubblico ministero.

Nella mattinata di mercoledì, il gip aveva interrogato il 23enne nel carcere di San Vittore. L'avvocato del giovane, Nicola D'Amore, aveva spiegato che il suo assistito aveva "parzialmente ammesso i fatti", dicendo di "non ricordare" che cosa avesse fatto: "È possibile - aveva detto al gip - che sia stato io. Non lo so, non ricordo. Avevo assunto tanto alcol e droga".

Non è tutto: il 23enne, durante l'interrogatorio, aveva anche riferito di avere assunto benzodiazepine. Le analisi tossicologiche confermeranno o smentiranno la circostanza e verrà anche condotto un accertamento psichiatrico su di lui.