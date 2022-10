L'aggressore del Carrefour era già stato ricoverato in Psichiatria

È accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo il 46enne, senza lavoro, che nel tardo pomeriggio di giovedì ha accoltellato 6 persone nel centro commerciale Milanofiori (Assago) uccidendone una e ferendone gravemente altre 5. L'uomo si chiama Andrea Tombolini. La vittima, invece, di origine boliviana, Luis Fernando Ruggieri. Era un cassiere. Il decesso è avvenuto lungo il tragitto per l'ospedale.

Il pm Paolo Storari ha cominciato a interrogare l'aggressore che secondo gli inquirenti ha gravi problemi psichici. L'interrogatorio è stato videoregistrato. Il 46enne è stato fermato e disarmato dall'ex calciatore dell'Inter Massimo Tarantino, 51 anni. "Urlava, urlava e basta", dice alle numerose telecamere delle televisioni l'ex giocatore, ora dirigente sportivo. "Io eroe? Non ho fatto niente...".

L'aggressore era già stato ricoverato

Andrea Tombolini si trova in stato di fermo. Mentre colpiva a caso, avrebbe urlato frasi sconnesse, tanto che dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza si vedono numerosi clienti girarsi nella sua direzione. 10 giorni fa, secondo quanto è emerso, Tombolini era stato ricoverato in psichiatria dopo essersi ferito da solo colpendosi con dei pugni al capo. Ai carabinieri, i genitori del 46enne hanno riferito che negli ultimi tempi era sempre più depresso, ma non si sarebbe mai mostrato violento o aggressivo. Il lento declino sarebbe arrivato dopo un delicato intervento chirurgico, pare alla colonna vertebrale. Non ha precedenti penali. Ora è piantonato nel reparto di Psichiatria.

Pablo Marì colpito alla schiena

Tra i feriti c'è anche il difensore argentino di serie A del Monza, Pablo Marì Villar, 29 anni, colpito da una coltellata alla schiena. Da quanto è trapelato, l'uomo aveva nel carrello anche il figlioletto. La lama non ha toccato organi vitali. Il 29enne è stato soccorso in codice rosso, ma è sempre rimasto cosciente, tanto che è lui stesso a raccontare ai dirigenti del Monza cos'è avvenuto. Ha riportato anche una ferita alla bocca dovuta alla colluttazione con il 46enne. "Ho avuto fortuna, un altro è morto al posto mio", ha detto il calciatore. Sono accorsi al Niguarda sia l'ad della società Adriano Galliani che l'allenatore Raffaele Palladino. Pablo Marì dovrebbe essere operato nelle prossime ore e con ogni probabilità non sarà in campo per la sfida contro il Bologna. "Caro Pablo, siamo tutti vicino a te e alla tua famiglia. Ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare. Sei un guerriero e guarirai presto", è il messaggio affidato ai social da Galliani. Tante squadre di serie A, poi, hanno espresso vicinanza al giocatore.

Le testimonianze

In quell'ora il centro commerciale, in particolare il Carrefour, aveva molti clienti. Tanti all'inizio non hanno capito cosa stesse succedendo: si pensava a uno scippo o a un furto. Col passare del minuti, però, la gente ha iniziato a scappare e cercare riparo dal 46enne che aveva il coltello insanguinato in mano. "Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime - ha raccontato alle agenzie una ragazza che si trovava nel centro commerciale al momento dell'aggressione -. Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto choc".