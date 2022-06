Litiga con la coinquilina e la accoltella

Una donna di 64 anni è stata accoltellata dal coinquilino, un uomo di 71 anni, nella loro abitazione in via Madre Teresa di Calcutta a Cesano Boscone (hinterland Ovest di Milano) nella serata di giovedì 2 giugno. La donna è stata trasportata al Niguarda dove è stata operata e attualmetne è fuori pericolo; l'aggressore, un cittadino filippino incensurato, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

A innescare l'aggressione - avvenuta intorno alle 19 - sarebbe stata un'accesa lite per motivi di convivenza, come hanno spiegato i carabinieri del comando provinciale di Milano. Nell'appartamento, infatti, vivevano sia il 71enne con la compagna sia un'altra coppia composta da una 63enne e un 64enne, tutti cittadini filippini. Al culmine della lite il 71enne, secondo quanto ricostruito dai detective di via della Moscova, avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro la coinquilina ferendola al basso addome.

L'uomo è poi stato bloccato dalle altre persone presenti. La 63enne è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda dove è stata operata e dove tutt'ora si trova sotto osservazione. Nelle fasi più concitate dell'aggressione è rimasto ferito lievemente alle mani anche il suo compagno, un uomo di 62anni che tuttavia ha rifiutato i soccorsi del 112. L'aggressore, invece, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cesano Boscone e accompagnato in carcere.