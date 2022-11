Movida e sangue: due ragazzi quasi uccisi a coltellate, arrestato un 24enne

Li aveva quasi ammazzati. Aveva scagliato fendenti con violenza e ferocia al termine di una lite nata praticamente senza un motivo nel cuore della zona della movida di Milano. Un ragazzo di 24 anni, italiano, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia per i reati di tentato omicidio e rissa aggravata perché accusato di aver ferito a coltellate altri due giovani durante una rissa tra corso Como e viale Montegrappa.

La violenza era esplosa verso le 4 della notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre. I soccorritori del 118 e gli agenti quella notte avevano trovato a terra un italiano di 22 anni e un tunisino di 21, entrambi con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. I due erano stati trasportati al pronto soccorso del Niguarda e del San Raffaele in condizioni critiche ed erano subito stati operati. Il 21enne aveva ricevuto due coltellate al torace, mentre l'amico era stato colpito da almeno tre fendenti al torace e alla spalla.

Il lavoro degli investigatori della squadra mobile, guidata da Marco Calì, ha permesso di accertare che la rissa poi sfociata nel duplice tentato omicidio era nata in "un contesto di movida giovanile in cui ragazzi,

del tutto sconosciuti tra loro, per motivi prettamente futili, si sono scambiati atteggiamenti e frasi provocatorie". Dalle parole ai fatti, il passo era stato brevissimo e dopo un primo scontro a calci e pugni, il 24enne avrebbe estratto la lama scagliandosi contro i due rivali. E procurando loro ferite che - mettono nero su bianco da via Fatebenefratelli - "sarebbero state mortali se non ci fosse stato un pronto intervento dei sanitari dei due ospedali".

Nella stessa inchiesta che ha portato all'arresto del giovane risultano indagati con l'accusa di rissa aggravata anche i due feriti e un altro giovane presente al momento della rissa, che aveva coinvolto circa sei, sette ragazzi.