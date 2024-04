Folle entra in ospedale a Milano e accoltella 3 persone

Voleva aggredire l'ex compagna e ha seminato il panico al pronto soccorso dell'ospedale milanese Città Studi, lunedì pomeriggio. Intorno alle 5, un uomo di 22 anni, italiano e incensurato, si è presentato in via Jommelli ed è entrato nel pronto soccorso del nosocomio.

Il 22enne era armato di un coltello di piccole dimensioni. Una volta all'interno, ha sferrato alcune coltellate ferendo un infermiere, un addetto alle pulizie e un utente dell'ospedale, intervenuti per fermarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno bloccato l'uomo, ancora in stato di forte agitazione. Secondo quanto si apprende, nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

La ex compagna, che non è rimasta ferita, è una 22enne italiana, incensurata. I tre feriti sono un infermiere italiano, un addetto alle pulizie 56enne di nazionalità egiziana e un paziente 74enne italiano. Le loro condizioni non sono gravi. Gli uomini dell'Arma stanno indagando al fine di ricostruire le motivazioni del gesto dell'uomo.