Notte di sangue a Milano: due uomini accoltellati in strada

Due uomini - uno di 21 anni, l'altro per il momento non è ancora stato identificato - sono stati accoltellati in Piazza Carbonari a Milano (in zona viale Marche) nella notte tra martedì e mercoledì 9 novembre. Entrambi i feriti sono stati accompagnati in codice rosso nei pronto soccorso del Niguarda e del Policlinico.

Tutto è accaduto poco prima delle 3, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 21enne sia stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome (più precisamente nella zona della fossa iliaca sinistra, praticamente sopra il bacino) mentre l'altro uomo ha riportato alcune ferite lacero-contuse alla coscia.

Entrambi sono stati accompagnati nei pronto soccorso in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita: entrambi erano coscienti e con parametri vitali stabili, stando a quanto riferito dall'Areu. Gli agenti della questura stanno ricostruendo quanto accaduto.