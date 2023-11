Due ragazzi sono stati accoltellati in strada

Due ragazzi di 21 e 28 anni sono stati accoltellati a Rozzano nella serata di martedì 21 novembre. Entrambi non hanno riportato ferite lievi, sono stati raggiunti da alcuni fendenti alle mani e sono stati accompagnati in codice verde nei pronto soccorso dell'Humanitas e del San Paolo. Sul caso indagano i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 23, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Gli equipaggi del 118 sono prima intervenuti vicino al civico 11 di via delle Mimose dove hanno soccorso un 28enne; pochi minuti dopo un'altra ambulanza è stata inviata in via Gladioli dove un altro ragazzo, un 21enne, era stato ferito con una lama.

Entrambi sono stati medicati in posto e accompagnati per accertamenti nei due pronto soccorso. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.