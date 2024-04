Le indagini sui due ragazzi accoltellati in via Imbonati a Milano

Proseguono le indagini della polizia dopo il doppio accoltellamento lunedì sera intorno alle 19, in via Carlo Imbonati, a Milano. Sono stati identificati i due feriti: entrambi sono egiziani: uno ha 28 anni e l'altro 33. Il primo è stato ferito all'addome, il secondo di striscio al braccio.

Il 28enne, dopo l'accoltellamento, è stato soccorso sul posto, nel cortile di un condominio al civico 9, dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che lo ha trasportato in codice rosso al vicino ospedale Niguarda, e non è in pericolo di vita. L'altro, 31 anni, è arrivato poco dopo al pronto soccorso dello stesso nosocomio con una ferita al braccio sinistro: ha detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto in via Imbonati.

Ad attivare i poliziotti delle volanti è un 50enne che abita nel condominio al 9. L'uomo chiede aiuto 1-1-2 spiegando che nel cortile dell'edificio c'è un uomo ferito a terra. Lo ha trovato mentre rincasava dal lavoro e ha provato a fermare il sangue della ferita tamponando con la sua felpa. Trasferito in ospedale, gli vengono diagnosticate ferite guaribili in una ventina di giorni.

Nel cortile i poliziotti della Scientifica hanno individuato e sequestrato un coltello. Ora le indagini proseguono per capire se i due accoltellamenti sono collegati tra loro ed eventualmente se si è trattato di un unico episodio. I punti in comune sono tanti: a partire dalla via, l'orario, la nazionalità dei feriti e i precedenti che li accomunano.