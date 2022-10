Milano, ragazzi picchiati e accoltellati dal branco senza motivo

Calci, pugni e coltellate. Due ragazzi di 21 e 23 anni, entrambi italiani, sono stati aggrediti e feriti all'alba di domenica a Milano da un gruppo di persone, poi fuggite.

Stando a quanto riferito dalle stesse vittime alla polizia, il raid del branco è scattato verso le 4 in via Panfilo Castaldi, tra le zone di Porta Venezia e Repubblica. I due giovani, che erano insieme ad altri amici, sarebbero stati avvicinati dagli aggressori che - senza dire nulla - avrebbero iniziato a colpirli con violenza per poi accoltellare il 23enne alla schiena e il 21enne al petto. Finito il raid, i componenti del branco sono andati via senza rubare nulla, né dire nulla.

I due ragazzi sono invece scappati e hanno trovato rifugio in un hotel della strada, i cui dipendenti hanno poi dato l'allarme al 112. I giovani sono stati accompagnati entrambi al pronto soccorso della clinica in Città Studi in codice verde: nonostante lo spavento, le loro condizioni non sono gravi.