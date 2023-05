Coltellate e bottigliate: due uomini feriti in strada senza motivo (e trovano gli aggressori in ospedale)

Tutti nello stesso pronto soccorso. Feriti e presunti aggressori, comunque feriti anche loro. Folle, e misteriosa, aggressione nella notte tra giovedì e venerdì in viale Giovanni da Cermenate, dove un 31enne e un 41enne - entrambi cittadini del Bangladesh - sarebbero stati colpiti da un 26enne, cittadino marocchino, che era in compagnia di un connazionale di 22 anni.

L'allarme è scattato poco prima delle due, quando le vittime hanno chiesto aiuto al 112. Il più giovane è stato trovato a terra con una ferita da arma da taglio al collo - è stato portato in codice rosso al San Carlo, ma non è in pericolo di vita -, mentre il più grande aveva escoriazioni e ferite causate da cocci di bottiglia, motivo per cui è stato ricoverato nello stesso ospedale in codice giallo.

Sono stati proprio loro a raccontare alla polizia di essere stati aggrediti da un nordafricano che, senza motivo, li avrebbe incrociati in strada e avrebbe accoltellato al collo il 31enne per poi scagliarsi anche contro il 41enne, che stava cercando di fermarlo. Qualche minuto dopo, però, gli stessi agenti hanno ricevuto un'altra richiesta di intervento: questa volta dai due amici marocchini.

Feriti anche loro - verosimilmente dai due bengalesi nel tentativo di difendersi -, i due sono stati trasportati al San Carlo, dove sono poi stati riconosciuti dalle vittime. I poliziotti, ricostruito l'accaduto, hanno denunciato il 26enne con l'accusa di lesioni personali. Gli agenti stanno ora cercando di capire il movente dell'aggressione. Secondo quanto finora verificato, al 31enne e al 41enne non è stato rubato niente.