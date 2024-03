Aggredito e accoltellato in strada: finisce in ospedale

Un uomo di 38 anni è stato aggredito e accoltellato in via Giacomo Carini ad Abbiategrasso (hinterland ovest di Milano) nella notte tra lunedì e martedì 5 marzo. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto poco dopo mezzanotte, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia stato raggiunto da due fendenti, sferrati con un oggetto appuntito, al braccio e al costato.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrica operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Magenta. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.