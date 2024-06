Lite in condominio finisce nel sangue: 35enne ferito con una baionetta

Prima la lite, poi l’aggressione con la baionetta. Un anziano di 80 anni è stato denunciato dopo aver accoltellato al piede il vicino di casa di 35 anni con un’arma risalente ai tempi della guerra. È successo in via Ambrogio Villa a Melzo (hinterland est di Milano) nel pomeriggio di lunedì 3 giugno.

Tutto è successo nel cuore del centro storico e l’aggressione sarebbe scattata al culmine di una violenta lite per ragioni condominiali. D’un tratto è comparsa l’arma (lunga circa 40 centimetri) e durante le fasi più concitate si è conficcata nel piede del 35enne.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Melegnano. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, è stato dimesso poco dopo. L’arma, invece, è stata sequestrata dai carabinieri che hanno accompagnato l’80enne in caserma; per lui è scattata una denuncia per lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere.