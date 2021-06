La lite tra clienti del bar per "futili motivi" finisce a coltellate

I poliziotti lo hanno trovato con il coltello in mano. E a quel punto per lui è stato impossibile anche solo provare a inventare qualche scusa. Un uomo di 32 anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di lesioni aggravate dopo aver accoltellato un 37enne, cittadino italiano.

La violenza è scoppiata poco dopo la mezzanotte, quando i due hanno cominciato a discutere all'interno di un bar di viale Argonne. I clienti, probabilmente entrambi in stato di ebrezza, hanno discusso per motivi che vengono definiti "futili" e, una volta in strada, hanno continuato con le minacce e gli insulti.

Improvvisamente, il 32enne avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro il rivale, colpendolo al braccio. Proprio in quel momento è arrivata la Volante, che era stata allertata dai testimoni, che ha subito bloccato l'aggressore, che non ha opposto resistenza. Il ferito è stato invece accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli ed è poi stato dimesso con una prognosi di otto giorni.