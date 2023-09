Uomo bestemmia durante la cena: un 44enne (fervido credente) lo accoltella

Bestemmie e fendenti. Un uomo di 44 anni, un brianzolo con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali gravissime perché accusato di aver accoltellato un 60enne lo scorso 23 giugno sera in un condominio di Lentate sul Seveso.

Quel giorno, stando a quanto ricostruito dai militari, il 44enne era andato a fare visita alla madre - che vive proprio in quel palazzo - e aveva deciso di fermarsi a cena con altri vicini nel cortile dello stabile. Proprio a tavola, a causa probabilmente del vino, l'uomo poi ferito avrebbe iniziato a imprecare e bestemmiare davanti a tutti, scatenando la furiosa reazione dell'aggressore, un fervido credente.

Dalle parole ai fatti il passo era stato brevissime e i due, coltelli in pugno, si erano sfidati. Dopo essere stati inizialmente bloccati dagli altri presenti, la discussione era ripartita e il 44enne si era liberato e aveva scagliato due fendenti contro il 60enne, colpendolo alla schiena e sotto l'ascella. Dopo il raid, lui era fuggito a bordo di uno scooter Piaggio mentre il "rivale" era finito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como in condizioni delicate.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Lentate, che avevano raccolto le testimonianze degli altri commensali e nei giorni scorsi hanno denunciato il 44enne, che intanto è finito in carcere. Lo scorso 25 luglio, infatti, l'uomo è stato fermato a Merate in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione della procura di Como per una pena di 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo pene per reati commessi tra il 2009 e il 2017. L'ultima condanna - arrivata per lesioni personali - l'aveva "guadagnata" a Carugo nel 2017, quando aveva esploso due colpi di arma da fuoco contro un 25enne al termine di una lite.