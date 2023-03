L'uomo accoltellato perché beve birra durante il Ramadam

L'hanno accusato di bere una birra nel periodo del Ramadam e poi l'hanno accoltellato. L'aggressione questo week-end in via Galvani, zona Stazione Centrale, dove sono intervenuti i carabinieri.

Una volta sul posto, i militari hanno identificato due tunisini di 47 e 39 anni che hanno riferito di esser stati aggrediti da tre uomini di origine nordafricana. Sarebbero stati questi ultimi a colpire al fianco con un coltello il 47enne, accusandolo di bere alcol durante il Ramadam, il mese in cui le persone musulmane, che già normalmente non bevono alcolici, praticano il digiuno durante il giorno per ricordare la prima rivelazione del Corano a Maometto.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano per ricevere le cure del caso. Sono al momento in corso gli accertamenti e l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza per risalire ai responsabili dell'aggressione.