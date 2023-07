Uomo gli chiede di abbassare la voce, lui lo accoltella: preso l'aggressore del bus

Riconosciuto e fermato. Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato lunedì a Corsico perché accusato di essere l'aggressore che lo scorso 30 giugno ha accoltellato un 41enne italiano su un bus della linea Z553 della Stav, che viaggiava in direzione Abbiategrasso.

Quel giorno, il giovane - senza fissa dimora e con precedenti - era salito a bordo del mezzo e aveva iniziato a urlare frasi sconnesse e senza senso. Quando il passeggero gli aveva chiesto di abbassare il voce, lui per tutta risposta lo aveva preso a pugni e poi colpito con alcuni fendenti al braccio e a una mano.

La vittima, soccorsa dal 118, era stata accompagnata in ospedale in codice giallo - in condizioni delicate ma non in pericolo di vita -, mentre il 24enne era scappato riuscendo a far perdere le proprie tracce. Nelle scorse ore, durante un controllo in città, i carabinieri lo hanno però riconosciuto grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e lo hanno bloccato. Portato in caserma, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.