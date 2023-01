Lite sul bus: ragazzo accoltellato al collo, aggressore in fuga

La discussione a bordo del pullman. I toni che si alzano sempre di più. Il faccia a faccia e la violenza che esplode in strada, alla prima fermata. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano, è stato accoltellato martedì sera in viale Famagosta a Milano da un uomo per ora fuggito.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, vittima e aggressore avrebbero iniziato a litigare su un bus della linea 74. Una volta arrivati in Famagosta, i due sarebbero scesi e lì il 21enne sarebbe stato colpito con un fendente al collo, dietro l'orecchio.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del vicino ospedale San Paolo, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Gli agenti delle volanti lo hanno già ascoltato per cercare di dare un nome e un volto all'uomo che lo ha ferito. Ancora sconosciute, ad ora, le ragioni dell'aggressione.