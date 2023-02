Allontanato dal locale perché ubriaco: accoltella il buttafuori

Un uomo di 34 anni, buttafuori di un locale che si trova all'angolo tra via De Cristoforis e corso Como, è stato ferito nella notte da un 23enne che lui stesso stava cercando di allontanare dalla discoteca.

Stando a quanto finora ricostruito dalla questura, verso le 2, l'addetto alla sicurezza ha chiesto al giovane - visibilmente ubriaco - di spostarsi dall'ingresso del locale e di non infastidire gli altri clienti presenti. Ne sarebbe però nata una colluttazione al termine della quale il ragazzo avrebbe estratto un coltello ferendo alla mano la vittima. Il buttafuori è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo in codice verde - in buone condizioni di salute -, mentre l'aggressore è stato indagato a piede libero.

Poco dopo - sempre in zona movida, in via Tocqueville - un 22enne, cittadino albanese, è stato accerchiato e scippato da quattro, cinque persone che gli hanno strappato la collanina in oro per poi scappare mentre lui è stato accompagnato al Fatebenefratelli per alcune abrasioni al collo. Negli stessi minuti poco distante, in viale don Luigi Sturzo, un 18enne - cittadino egiziano - è stato invece arrestato con l'accusa di rapina aggravata perché insieme ad altri due complici, fuggiti, ha pestato un 26enne per portargli via il cellulare.