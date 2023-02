Accoltellato a capodanno era gravissimo: si indaga per tentato omicidio

È uscito dall'ospedale l'uomo di 37 anni che a capodanno a Meda (Mb) era stato soccorso per una presunta intossicazione etilica e poi trovato con profonde ferite causate da un accoltellamento. Dopo la brutale aggressione, il 37enne aveva perso i sensi rimanendo disteso in strada finché un passante non aveva lanciato l'allarme.

L'operaio di origine pakistana vittima dell'aggressione era stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso per una profonda ferita alla schiena, altre ferite meno gravi e alcuni traumi e contusioni. Sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, forse una bottiglia di vetro rotta, e con un calcio in faccia.

Con un trauma alla milza, la lesione del diaframma sinistro e una frattura bifocale di mandibola provocata dal calcio in faccia insieme aematomi e lesioni, il 37enne è rimasto ricoverato per più di un mese. Nel frattempo, sono proseguite le indagini dei carabinieri della compagnia di Seregno e un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Monza. L’ipotesi di reato è tentato omicidio.