Lite in casa: uomo sferra una coltellata in pancia "all'amico"

Avrebbe cercato di calmare i due "amici" che stavano discutendo. E, per quello, si sarebbe preso una coltellata. Notte di sangue in un'abitazione di Rozzano, nel Milanese, dove un uomo di 36 anni - un cittadino marocchino con precedenti - è stato ferito a coltellate da una persona per ora fuggita.

La violenza è esplosa poco prima delle 5 in un'abitazione di via delle Peonie, di proprietà di un italiano di 45 anni. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, sembra che il 45enne avesse aperte le porte di casa sua al 36enne e a un suo conoscente, un connazionale. All'alba, per motivi tutti ancora da chiarire, il secondo uomo - l'aggressore poi scappato - e il proprietario dell'appartamento avrebbero iniziato a discutere. Il 36enne avrebbe quindi cercato di fare da paciere, ma per tutta risposta si sarebbe beccato un fendente al basso addome, sferrato con un coltello da cucina.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono delicate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Corsico, che hanno già ascoltato il padrone di casa, rimasto lì ad attendere i soccorsi.