Ragazzo accoltellato in strada a Milano: finisce in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in via Cavezzali a Milano (zona via Padova) nella notte tra giovedì e venerdì 1° settembre. Il giovane è stato accompagnato in codice giallo al Niguarda. Non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 3, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Per il momento i contorni della vicenda non sono nitidi, secondo una prima ricostruzione sembra che il 19enne sia stato soccorso in strada dopo essere stato raggiunto da un fendente al torace. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il giovane, soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che stanno cercando di dare un'identità all'uomo che ha aggredito il ragazzo.