La lite in mensa per le porzioni della cena finisce a coltellate

La lite, la discussione, l'intervento di un secondo uomo per cercare di rasserenare gli animi e il fendente. Paura lunedì sera al centro di solidarietà San Marco di Milano, la struttura di accoglienza per senzatetto e persone in difficoltà che si trova proprio alle spalle della parrocchia del centro città, diventata teatro di un diverbio poi sfociato nel sangue.

I problemi, stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, sono iniziati poco dopo le 20, mentre nella mensa veniva servita la cena. Un ragazzo di 23 anni, un cittadino del Senegal, avrebbe avuto da ridire con gli operatori per le porzioni e avrebbe alzato i toni. A quel punto sarebbe intervenuto un secondo giovane, un cittadino marocchino di 20 anni, che avrebbe cercato di calmarlo e tranquillizzarlo.

In un attimo, però, la situazione sarebbe precipitata e il 23enne avrebbe afferrato un coltello e si sarebbe scagliato contro il 20enne, colpendolo con la lama tra il petto e la spalla. Il ferito, soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, è stato medicato sul posto e portato alla clinica Città Studi, da dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. L'aggressore, fermato e identificato da una Volante, è stato invece indagato a piede libero per lesioni aggravate.

Lo scorso 23 aprile scene simili si erano vissute nella sede della onlus "Pane quotidiano" di viale Toscana. Lì, un 33enne, cittadino somalo, aveva litigato con i volontari perché non aveva gradito il pranzo servito, li aveva minacciati con un coltello e si era poi dato alla fuga. Sempre impugnando la lama, nella sua corsa aveva minacciato e fatto cadere una bimba incontrata sul suo cammino e colpito il papà della piccola.

Alla fine gli agenti lo avevano fermato in via Tertulliano, dopo un tentativo di scappare a bordo di un bus. L'uomo era stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre due poliziotti erano finiti in ospedale.