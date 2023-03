Lite finisce nel sangue in Centrale: uomo accoltellato a testa, petto e braccio

Dalle parole alle coltellate. Sferrate anche davanti ai poliziotti. Un uomo di 28 anni, un cittadino gambiano irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver quasi ammazzato un 31enne somalo, senza alcun vecchio guaio con la giustizia alle spalle.

La violenza, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è esplosa verso le 23.30 in piazza Duca d’Aosta, fuori dalla stazione centrale. Dopo una prima discussione, nata per motivi non chiari, il 28enne si sarebbe scagliato con un coltello contro la vittima, colpita più volte alla testa, al torace e al braccio. Bloccato dagli agenti, che hanno fatto non poca fatica a disarmarlo, l'aggressore è poi stato arrestato.

Il 31enne è stato invece accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stato operato ed è ancora trattenuto in osservazione. Anche l’arrestato è stato medicato per una lieve ferita all’orecchio perché è stato colpito con un coccio di bottiglia dalla vittima, nel tentativo di difendersi.