Uomo accoltellato in strada: colpito al torace, è grave

Pomeriggio di sangue quello di lunedì a Cesano Boscone, nel Milanese, dove un uomo di 32 anni - cittadino ucraino - è stato ferito a coltellate. Il 32enne è stato soccorso pochi minuti prima delle 16 in via Salvo D'Acquisto ed è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni delicate.

L'aggressore, stando ai primi dettagli filtrati, ha riportato ferite al torace e alla schiena, fendenti verosimilmente sferrati con un'arma bianca. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico, a cui sono affidate le indagini.

I militari sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e capire in che ambito sia maturata l'aggressione. Il ferito pare fosse a bordo della sua auto, una vecchia Mercedes, quando è stato sorpreso dall'uomo che lo ha accoltellato, che per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.