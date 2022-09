Stazione Centrale, 30enne accoltellato al collo durante una rissa

Un 30enne accoltellato al collo e un 35enne ferito alla testa. Questo il risultato di una lite in strada avvenuta intorno alle 22.33 di martedì 13 settembre in via Leopoldo Gasparotto, zona Stazione Centrale.

Il 118 è arrivato sul posto con tre ambulanze e un'automedica. I due uomini sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo: il 30enne per una ferita da arma da taglio a collo, testa e braccio; mentre il 35enne per una contusione e una ferita alla testa. Ad intervenire nella via anche la polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi per comprendere meglio la dinamica dell'aggressione.

La zona non è certo nuovo a episodi di questo tipo. Lo scorso 11 agosto, ad esempio, due ragazzi erano finiti accoltellati nel tentativo di sventare un borseggio. A fine luglio era diventato virale il video in cui si vede un ragazzo venir preso a calci in testa con violenza durante un raid avvenuto in seguito a una lite e a una rapina tra alcuni senzatetto che dormono vicino alla stazione. A giugno, invece, in piazza Duca d'Aosta c'era stata un'altra rissa con lancio di bottiglie e sassi, per la quale erano state fermate 10 persone.