Notte di sangue a Milano: ragazzo accoltellato nel cuore della movida

È successo in corso di Porta Ticinese, non lontano dalle Colonne di San Lorenzo. Sul caso indagano gli agenti della Questura

Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato in corso di Porta Ticinese a Milano (zona Colonne di San Lorenzo) nella tarda serata di sabato 5 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 23:45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento i contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della Questura. Secondo una prima ricostruzione il 26enne, italiano, sarebbe stato raggiunto da un fendente all'addome.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni, fortunatamente, sono migliorate col passare delle ore.

Zuffe, risse e spari in Colonne

È solo l'ultimo episodio di violenza in zona Colonne di San Lorenzo. Venerdì 28 maggio un uomo sospettato di aver commesso una rapina aveva aizzato un pitbull contro un carabiniere che, per difendersi dall'animale, aveva esploso due colpi di pistola; diversi giovani avevano "risposto" lanciando diverse bottiglie contro le auto dei carabinieri.

Sabato 8 maggio, invece, numerosi giovani avevano lanciato delle bottiglie contro le volanti della polizia che cercavano di disperdere gli assembramenti presenti oltre l'orario del coprifuoco.