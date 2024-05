Accoltellato e rapinato appena sceso dal bus: un fermo, si cerca il complice

Prima la rapina e le coltellate, poi le manette. È stato fermato dai carabinieri con la pesante accusa di tentato omicidio e rapina impropria uno dei due malviventi che avrebbe gravemente ferito un 22enne alla fermata dell’autobus tra le vie Manzoni e Marconi a Cusano Milanino nella notte tra martedì e mercoledì 8 maggio.

Si tratta di un cittadino egiziano di 27 anni già noto alle forze dell’ordine, per lui è scattato un fermo di indiziato di delitto. Dall’Arma fanno sapere che stanno proseguendo le indagini per individuare il complice.

La rapina e l’aggressione

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza di mercoledì. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sesto, la vittima era appena scesa dall'autobus 729 in via Manzoni quando è stata avvicinata da due persone che lo hanno aggredito rubandogli il telefono e il borsello. Durante la rapina il 22enne ha reagito e in questo frangente sono scattati i fendenti.

Il 22enne, cittadino cinese, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, mentre l’aggressore era scappato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini e il fermo di indiziato di delitto

Nella tarda serata di mercoledì, al termine di una indagine lampo, i carabinieri delle stazioni di Cormano e Cusano Milanino hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il presunto responsabile. L’uomo, un 27enne senza fissa dimora, è stato rintracciato nella stazione di Milano Certosa. Addosso aveva un coltello a serramanico con una lama di nove centimetri “verosimilmente utilizzato per l’accoltellamento, sottoposto a sequestro unitamente alle scarpe indossate, su cui sono state rilevate tracce ematiche”, si legge in una nota dell’arma.

I carabinieri della compagnia di Sessto hanno fatto sapere che le indagini stanno proseguendo: “Sono tuttora in corso le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Monza, per individuare il complice”.