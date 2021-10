Accoltellato in Darsena, gravissimo in ospedale

Un uomo è stato accoltellato nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre a Milano. E' successo in piazza 24 Maggio, zona Darsena, poco dopo l'una di notte. All'arrivo dei soccorsi del 118, sopraggiunti con due ambulanze in seguito ad una telefonata al numero di emergenza 112, il ferito appariva molto grave ed incosciente, con una ferita da taglio alla gamba sinistra e alla nuca, oltre ad un occhio tumefatto.

L'uomo, non ancora identificato perché senza documenti ma di circa 25-30 anni, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano, in codice rosso. Si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, in condizioni critiche ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Milano per gli accertamenti del caso e le indagini. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo sia stato accerchiato da un gruppo di giovani che poi lo avevano colpito con un oggetto da taglio, forse un coltello.