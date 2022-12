Accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria del Marocco

Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in corso Buenos Aires a Milano nella serata di sabato 10 dicembre durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale marocchina contro il Portogallo ai mondiali in Qatar.

Tutto è accaduto intorno alle 19 all'altezza con viale Regina Giovanna, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, circa un'ora dopo l'inizio dei caroselli. I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia Duomo, sul posto insieme alla polizia. Stando a una prima ricostruzione di via Moscova sembra che il 30enne (che per il momento non è stato identificato ma pare sia nordafricano) sia stato raggiunto da alcune coltellate al collo sferrate da un uomo con tratti somatici dell'Est Europa. L'arma non è stata trovata sul posto.

Il 30enne è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano, fortunatamente sembra non sia in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per dare un volto e un nome all'aggressore. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

Festa dei tifosi marocchini in Buenos Aires: traffico bloccato

Dopo il fischio finale del match tra Marocco e Portogallo che ha sancito la vittoria della nazionale nordafricana migliaia di tifosi marocchini si sono radunati in Corso Buenos Aires. La manifestazione spontanea è iniziata intorno alle 18 e ha letteralmente andato in tilt il traffico nella zona. Intorno alle 18.30, secondo quanto appreso da MilanoToday, si era registrato un primo lancio di bottiglie ma non aveva causato alcun ferito. Poco dopo, intorno alle 19, si è verificata una rissa tra circa 20 persone in via Boscovich. In questo caso non risultano feriti.

Sul posto erano intervenuti gli agenti del reparto mobile della questura, la Digos e il nucleo informativo dei carabinieri, oltre alla polizia locale che ha chiuso alcune vie limitrofe a Corso Buenos Aires.

Scene simili si erano viste lo scorso 7 dicembre (quando la nazionale nordafricana aveva battuto la Spagna) e anche il 1° dicembre quando il Marocco aveva vinto 2-1 contro il Canada. Durante i festeggiamenti nel giorno di Sant'Ambrogio i supporter avevano distrutto anche diversi arredi urbani in Piazza Gae Aulenti.