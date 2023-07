Accoltellato per strada a Milano, grave un ragazzo di 20 anni

Sangue a terra e un 20enne con diverse coltellate al petto e alla schiena. È la scena che si sono visti davanti i sanitari del 118 che nella mattinata di lunedì 10 luglio hanno soccorso un ragazzo in via Fabio Filzi a Milano (zona Stazione Centrale).

I contorni della vicenda sono poco chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura. Il ragazzo, cittadino marocchino, ha lanciato l'allarme poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno stabilizzato e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni sono serie, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dalla vittima alle forze dell'ordine il 20enne sarebbe stato aggredito da un connazionale in via Voltri (zona Barona) diverse ore prima, più precisamente nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti i motivi dell'aggressione. Non solo, non è ancora chiaro perché il giovane abbia aspettato 11 ore prima di lanciare l'allarme e come abbia fatto a spostarsi in via Fabio Filzi.