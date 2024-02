La lite durante il torneo finisce nel sangue: uomo accoltellato, è grave

Un fendente alla coscia, un altro al petto. Un uomo è stato accoltellato sabato sera davanti a un centro sportivo di via delle Forze Armate a Milano. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 19, quando alcuni testimoni hanno segnalato al 112 la presenza di una persona ferita.

I soccorritori, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato le prime cure alla vittima - si tratterebbe di un peruviano di 34 anni, che non aveva documenti con sé - e l'hanno poi accompagnata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. Stando alle informazioni finora apprese, l'uomo sarebbe stato colpito con almeno due fendenti: uno a una gamba e uno all'altezza del torace.

Secondo le prime ricostruzioni, le coltellate sarebbero arrivate al termine di una lite nata durante un torneo che si stava svolgendo proprio nel centro. Il 34enne, dopo la discussione, sarebbe stato bloccato alle spalle da un uomo e colpito con i fendenti da una seconda persona. All'arrivo della polizia i due aggressori avevano già fatto perdere le proprie tracce.

Nel maggio del 2021 una tragedia molto simile si era consumata in via del Ricordo, durante un torneo di calcio che vedeva fronteggiarsi tifoserie delle squadre professionistiche peruviane. In quell'occasione l'uomo aggredito - il 38enne Adrian Ybarraguirre Silva - era morto per un fendente al cuore.