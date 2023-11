Ragazzo accoltellato in Gae Aulenti a Milano: arrestati 4 giovanissimi

Una coltellata sola. Profondissima e in pieno ventre. Lo hanno lasciato a terra moribondo e sono scappati. Pensavano di essere diventati fantasmi, ma per loro sono scattate le manette. Quattro egiziani sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. I giovani, due minorenni di 16 e 17 anni e due 20enni, sarebbero i responsabili dell'accoltellamento di un 21enne in piazza Gae Aulenti a Milano, fatto avvenuto nella serata di sabato 2 settembre.

La misura cautelerà è stata eseguita nella notte di domenica 12 novembre, al termine di un'indagine del commissariato Garibaldi-Venezia coordinata dalla procura di Milano e dalla procura per il tribunale dei minorenni. La notizia è stata comunicata nella giornata di martedì con una nota da parte della questura.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di via Schiaparelli, gli aggressori dopo aver avvicinato la vittima (che era in compagnia di alcuni amici) hanno ingaggiato una lite senza alcun motivo, litigio subito passato alle vie di fatto. Il giovane è stato bloccato alle spalle e colpito con un coltello nel ventre. La lama, più nel dettaglio, è stata "conficcata per tutta la sua lunghezza, trapassando lo stomaco, per poi essere mossa lateralmente come a squartarlo", si legge in una nota diramata dalla questura. Infine erano scappati facendo perdere le loro tracce.

I detective dell'ufficio reati contro la persona del Commissariato Garibaldi Venezia sono arrivati ai presunti responsabili dopo alcuni accertamenti. Due di loro sono stati arrestati nella notte tra sabato e domenica proprio in piazza Gae Aulenti "dove sono soliti passare la serata del sabato", si legge in una nota di via Fatebenefratelli. Un 20enne è stato rintracciato all'interno di un appartamento occupato di via Cavezzali 11, l'altro 20enne, invece, è stato raggiunto dal provvedimento presso la casa circondarle di Busto Arsizio (Varese) in quanto già arrestato per rapina.

I due minori sono stati condotti presso l’Istituto Penale per i minorenni Beccaria e il maggiorenne presso il carcere di San Vittore.