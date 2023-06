Ragazzo accoltellato in strada a Milano: finisce in ospedale

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in via Giambellino a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 15 giugno. Il giovane, inizialmente trasportato in codice rosso al San Carlo (poi declassato a giallo al triage), non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 3.30 all'altezza del civico 115, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni di quanto accaduto non sono ancora chiari e sul fatto sono in corso accertamenti da parte di via Fatebenefratelli.

Inizialmente le condizioni del 25enne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo, dove il caso è stato declassato a giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.